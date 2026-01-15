Apple'ın geliştirdiği yapay zeka çipi bu yıl seri üretime girecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yapay zeka teknolojileri son yıllarda büyük bir ivme kazanırken, Apple da bu alandaki yatırımlarını hızlandırarak altyapı çalışmalarına odaklandı.

Teknoloji devinin, rakiplerinden geri kalmamak adına kendi geliştirdiği yapay zeka sunucu çipini bu yıl seri üretime geçireceği bildirildi.

SERİ ÜRETİM YILIN İKİNCİ YARISINDA

Ünlü analist Ming-Chi Kuo’nun paylaştığı bilgilere göre, Apple'ın özel yapay zeka sunucu çipinin seri üretimi 2026 yılının ikinci yarısında başlayacak.

Şirketin kendi veri merkezlerinin inşasına ve operasyonel faaliyetlerine ise 2027 yılında start vermesi bekleniyor.

Belirlenen bu zaman çizelgesi, Apple'ın 2027 yılında cihaz içi yapay zeka talebinde önemli bir artış öngördüğünü ortaya koyuyor.

Şirket, iPhone ve diğer ürünlerinde kullandığı Apple Silicon işlemcilerindeki başarıyı sunucu tarafına da taşıyarak dışa bağımlılığı azaltmayı amaçlıyor.

Apple, geçtiğimiz ekim ayında tanıttığı M5 çipi ile Vision Pro gibi cihazlarına güç vermişti.

Henüz yeni sunucu çipi hakkında teknik detaylar paylaşılmasa da bu hamle şirketin yapay zeka furyasına güçlü bir donanımla katılacağını gösteriyor.