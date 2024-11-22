Android paylaşım ekranına Gemini desteği geliyor: Dosya paylaşmak daha kolay olacak

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Google, Gemini yapay zeka sohbet robotu için yeni bir güncelleme yayınladı. Android için Gemini 1.0.686588308 sürümüyle gelen en önemli yenilik, kullanıcıların farklı uygulamalardaki paylaşım sayfası aracılığıyla birden fazla dosyayı doğrudan Gemini'ye yükleyebilmesi.

DOSYA PAYLAŞIMI KOLAYLAŞTI

Bu özellik, belgeleri analiz etme ve dosyaları paylaşma sürecini önemli ölçüde kolaylaştırıyor.

Artık kullanıcılar, .TXT, .DOCX, .HTML ve .XLS gibi yaygın dosya formatlarını Gemini'ye hızlı ve kolay bir şekilde yükleyebiliyor.

GEMINI ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Gemini, Google'ın gelişmiş yapay zeka yeteneklerini kullanarak üretkenliği artırmayı hedefleyen bir sohbet robotu.

ChatGPT'ye rakip olarak görülen Gemini, kullanıcılara sorulara birden fazla yanıt verme ve Google'ın ürün ve uygulama paketiyle sorunsuz entegrasyon gibi avantajlar sunuyor.

GOOGLE, GEMINI'YE ODAKLANIYOR

Gemini, Google için önemli bir odak noktası haline geldi. Google, Gemini tarafından desteklenen Google Keep gibi uygulamalarda yeni özellikler geliştirmeye devam ediyor.

Yakında Keep uygulamasına eklenecek olan "Çizmeme Yardım Et" özelliği, karalamaları ve eskizleri hayata geçirebilecek.

IOS İÇİN BAĞIMSIZ GEMINI UYGULAMASI

Google, yakın zamanda iOS cihazları için bağımsız bir Gemini uygulaması da yayınladı. Daha önce yalnızca Google uygulaması aracılığıyla erişilebilen Gemini, artık iOS kullanıcıları tarafından bağımsız bir uygulama olarak kullanılabiliyor.