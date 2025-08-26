Android telefon kameralarına büyük güncelleme: Fotoğraf makinelerine dönüşecek

Çinli akıllı telefon markaları, rekabetin yoğun olduğu pazarda öne çıkmak için kamera teknolojisinde çığır açacak bir yeniliğe hazırlanıyor.

Güvenilir sızıntı kaynaklarına göre, yakın gelecekte çıkarılabilir harici kamera lensleri, standart bir özellik haline gelebilir.

XİAOMİ VE VİVO ÖNCÜLÜK EDİYOR

Bu konseptin öncülüğünü Xiaomi ve Vivo gibi markalar yapıyor.

Xiaomi manyetik olarak takılan lens konseptini sergilerken, Vivo X200 Ultra modeli için el tutacağı ve optik yakınlaştırma sunan daha üretime hazır bir kit geliştirdi.

TELEFONDAKİ LENS SAYISI AZALABİLİR

Bu yeni yaklaşım, markaların telefonun gövdesindeki yerleşik kamera sayısını azaltmasına olanak tanıyabilir.

Harici kameralar, periskopik çekimler gibi gelişmiş özellikleri üstlenerek telefonun daha ince ve sade kalmasını sağlayabilir.