Android ve iOS kullanıcıları dikkat: Bu casus yazılım telefonları hedef alıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Platformlar arası çalışan ZeroDayRAT, teknik bilgi gerektirmeden herkesin kullanabileceği hazır bir casus yazılım paketi olarak pazarlanıyor.

Geliştiricileri tarafından Telegram kanalları üzerinden satışı yapılan bu yazılım, alıcılara teknik destek ve güncellemeler sunarak siber suçları kolaylaştırıyor.

HER TÜRLÜ BİLGİYİ TOPLUYOR

Enfekte olan cihazlarda tam yetki sağlayan yazılım, donanım özelliklerinden pil durumuna kadar her türlü bilgiyi operatörlere sunan kapsamlı bir kontrol paneline sahip.

Saldırganlar GPS konumlarını geçmişe dönük takip edebiliyor ve WhatsApp gibi popüler uygulamalardan gelen bildirimleri anlık olarak yakalayabiliyor.

Casus yazılım, SMS ve OTP kodlarını ele geçirerek iki faktörlü kimlik doğrulama sistemlerini etkisiz hale getirebiliyor.

Ayrıca kripto para cüzdanlarını boşaltmak ve banka giriş bilgilerini çalmak için tasarlanmış özel hırsızlık modülleri içeriyor.

KAMERA VE MİKROFON ERİŞİMİ DE VAR

ZeroDayRAT, cihazın kamerasını ve mikrofonunu uzaktan açarak ortam dinlemesi yapılmasına ve gizlice görüntü alınmasına olanak tanıyor.

Eskiden sadece devlet destekli grupların yapabildiği bu gelişmiş saldırılar, artık Telegram hesabı olan herkes tarafından kolayca gerçekleştirilebiliyor.

NE YAPMALISINIZ

Güvenliğiniz için bilinmeyen göndericiden gelen hiçbir linke tıklamayın. Ayrıca gönderilen e-postalardaki ek dosyaları açarken iki kere düşünün.

Son olarak, Google Play ve App Store dışındaki uygulama mağazalarından uygulama indirmemeye dikkat edin.