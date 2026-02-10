Kameralı kulaklık dönemi başlıyor: İşte yeni AirPods Pro hakkında ilk bilgiler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Teknoloji dünyasındaki güvenilir sızıntı kaynakları, Apple'ın geliştirdiği yeni nesil AirPods Pro modelinin devrim niteliğinde bir özellikle geleceğini öne sürdü.

İddialara göre yeni kulaklıklar, üzerinde bulunan kameralar sayesinde kullanıcının çevresini görebilme yeteneğine sahip olacak.

KIZILÖTESİ KAMERA OLACAK

Tedarik zinciri analisti Ming-Chi Kuo, 2026 yılında çıkacak modelin en az bir adet kızılötesi kamera içereceğini belirtti.

Bu donanım yükseltmesi sayesinde kulaklığın el hareketlerini tanıyabileceği ve Vision Pro ile daha gelişmiş bir uzamsal ses deneyimi sunabileceği ifade ediliyor.

Sızıntı kaynağı Kosutami yeni modelin mevcut 249 dolarlık fiyattan satılacağını belirtirken, diğer kaynaklar bunun daha üst düzey bir varyant olabileceğini savunuyor.

Apple'ın mevcut ürün gamındaki fiyat boşluğunu doldurmak için standart modelin yanında daha pahalı bir versiyon sunması muhtemel.

ÇIKIŞ TARİHİ

Apple'ın genellikle üç yıllık güncelleme döngüsünü takip etmesine rağmen, yeni modelin 2026 yılının ikinci yarısında tanıtılabileceği bildiriliyor.

Şirket, AirPods serisine ait duyuruları geleneksel olarak eylül ayında düzenlenen iPhone etkinliklerinde gerçekleştiriyor.