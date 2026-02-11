Honor Magic 9, 9.000 mAh dev batarya ile satışa çıkabilir

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Honor, akıllı telefon pazarındaki rekabette öne geçmek amacıyla pil teknolojilerine yaptığı yatırımları artırarak dikkatleri üzerine çekiyor.

Ortaya çıkan son sızıntılara göre, yakında tanıtılması beklenen Magic 9 serisi, kullanıcılarına çok daha uzun kullanım ömrü sunacak devasa bir batarya ile gelecek.

DEVASA BATARYA KAPASİTESİ GELİYOR

Ünlü sızıntı kaynağı Smart Pikachu, yeni serinin 8.000 mAh ile 9.000 mAh arasında değişen pil kapasitelerine sahip olacağını iddia etti.

Bu rakamlar, yaklaşık 7.000 mAh pil sunan mevcut Magic 8 serisine kıyasla çok ciddi bir kapasite artışı anlamına geliyor.

EKRAN VE İŞLEMCİ DETAYLARI

Yeni serinin performans tarafında Snapdragon 8 Elite Gen 6 platformunu kullanan ilk cihazlardan biri olması bekleniyor.

Ekran boyutlarında ise standart modelin 6.3 inç, Pro ve RSR modellerinin ise yaklaşık 6.85 inçlik panellerle geleceği belirtiliyor.

HONOR 600 SERİSİ DE YOLDA

Mayıs 2026'da tanıtılması beklenen Honor 600 modelinin de benzer şekilde 9.000 mAh batarya kapasitesi ile geleceği konuşuluyor.

Şirket, daha önce piyasaya sürdüğü Honor Win ve Power 2 modellerinde sunduğu yüksek pil kapasitesi stratejisini tüm ürün gamına yayabilir.