Meta'dan Snapchat'e rakip uygulama: Instants

Meta, sosyal medya rekabetinde elini güçlendirmek için Snapchat'in ana fonksiyonuna odaklanan yeni bir bağımsız uygulama geliştiriyor.

Business Insider'ın raporuna göre şirket içinde "Instants" adıyla test edilen bu uygulama, kullanıcıların hızlıca kaybolan fotoğraflar göndermesini sağlayacak.

Mobil geliştirici Alessandro Paluzzi tarafından ortaya çıkarılan proje, "Arkadaşlarınızla kaybolan fotoğraflar paylaşın" sloganıyla geliştiriliyor.

Meta sözcüsü de şirketin henüz dışarıya açılmamış bir prototip üzerinde çalıştığını doğruladı.

TESTLER BAŞLADI

Uygulamanın temelini oluşturan özellikler, halihazırda Instagram içinde "Shots" veya "Quicksnap" adlarıyla bazı ülkelerde test ediliyor.

Bu özellik sayesinde kullanıcılar, filtre veya düzenleme olmaksızın çektikleri fotoğrafları ortak takipçilerine gönderebiliyor ve içerikler 24 saat sonra tamamen siliniyor.

GENÇ KULLANICILARI HEDEFLEYİYOR

Daha önce Hikayeler özelliği ile Snapchat'in yükselişini durduran Meta, bu kez tamamen ayrıştırılmış bir uygulama ile rakibinin karşısına çıkmayı planlıyor.

Şirket, Threads ve diğer yapay zeka uygulamalarında izlediği bağımsız uygulama stratejisini sürdürerek samimi paylaşımı seven genç kitleyi hedef alacak.