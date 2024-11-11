Android'de kullanıma sunulan Gmail özelliği büyük bir sorunu çözüyor

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Google, Android kullanıcıları için Gmail uygulamasında uzun zamandır beklenen bir özelliği kullanıma sundu.

Artık Gmail'de arama yaparken sonuçları "En alakalı" veya "En son" filtrelerine göre sıralayabileceksiniz.

Bildiğiniz gibi Gmail'deki arama çubuğuna bir kelime yazdığınızda, uygulama size birkaç üst sonuç gösteriyor ve geri kalan sonuçlar kronolojik sırayla listeleniyordu.

Bu durum, özellikle gelen kutunuzda belirli bir kelimeyi içeren çok sayıda e-posta varsa, aradığınız e-postayı bulmanızı zorlaştırıyordu.

ARTIK DAHA KOLAY ARAMA YAPABİLECEKSİNİZ

Google, ekim ayında duyurduğu yeni özellikle bu sorunu çözüyor. Android Police’in haberine göre, özellik şu anda kademeli olarak kullanıma sunuluyor.

Yeni özellikle birlikte, Gmail'deki arama sonuçlarınızı "En alakalı" veya "En son" filtrelerini kullanarak daraltabileceksiniz.

Gmail halihazırda aramalarınızı daraltmak için etiketler, gönderen, alıcı ve ek gibi filtreler sunuyor. Ancak bu filtreler her zaman yeterli olmayabiliyor.

Yeni özellik sayesinde, aradığınız e-postayı çok daha hızlı ve kolay bir şekilde bulabileceksiniz.

Daha önce Gmail'deki "En İyi Sonuçlar", Google'ın makine öğrenimi modelleri tarafından belirleniyordu.

Bu modeller, arama terimlerinizi, en son e-postalarınızı ve diğer ilgili faktörleri dikkate alarak size en alakalı sonuçları göstermeye çalışıyordu.

Ancak Google, her zaman doğru sonuçları elde edemeyebileceğinin farkında. Bu nedenle yeni özellikle birlikte, kullanıcıların e-postaları alaka düzeyine veya tarihe göre sıralamasına imkan tanıyor.

Yeni özellik, şu anda bazı Android kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor ve yakında tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.