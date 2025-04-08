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DHA

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), sosyal medya hesaplarından ANKA 3’ün test atışlarına ait yeni görüntüleri paylaştı. Videoda, ANKA 3’ün TUSAŞ’ın geliştirdiği havadan karaya füzesi ve havadan havaya füzesi olan Süper Şimşek’i bıraktığı anlar yer alıyor. Test atışında hedefin başarıyla vurulması dikkat çekti.

"HEDEFE SÜPER ATIŞ"

TUSAŞ, paylaşılan görüntülere ek olarak, "ANKA 3’ten hedefe süper atış! ANKA 3, Süper Şimşek’i kanat altından bırakarak bir başarıya daha imza attı. Milli mühendislik gücümüzle hedeflerimize doğru kararlı adımlarla ilerliyoruz. Geride bıraktığımız başarılar, geleceğe dair umut verici bir ilham kaynağı olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.