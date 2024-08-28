Ankara'da bahçıvan babasının işini kolaylaştırmak için drone tasarladı Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir genç, bahçıvan babasının işini kolaylaştırmak için ilaçlama yapan drone geliştirdi.

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AA & Ensonhaber

Lisede insansız hava araçlarına ilgi duymaya başlayan Yasin Buğra Akkaya, öğretmenlerinden edindiği bilgiler ve kendi yaptığı araştırmalarla iki insansız hava aracı tasarlayarak ilk kez TEKNOFEST'te sergiledi.

Akkaya, bahçıvan olan babası Hasan Akkaya'nın ilaçlama yaparken zorlandığını fark edince, babasının işini kolaylaştırmak amacıyla bir drone tasarlamaya karar verdi.

Farklı yerlerden temin ettiği parçaları bir araya getirerek kendi tasarımıyla yaklaşık 3 ayda zirai ilaçlama yapabilen bir drone geliştirdi.

TASARIMINA BABASI İLHAM VERDİ

Bu yıl girdiği üniversite sınavında elektrik-elektronik mühendisliği bölümünü kazanan Akkaya, izlediği bir haberle drone teknolojisine yöneldiğini söyledi.

Zamanla bu alanda kendini geliştirdiğini anlatan Akkaya, şöyle konuştu:

Babam için de bir şeyler yaptığım için mutluyum. Türkiye'de de birkaç örneği olan ve o örneklerden yola çıkarak 5 litre ilaçlama kapasitesi olan, 3 uçuş moduna sahip bir drone icat ettim. Tamamıyla babamın işini kolaylaştırmak adına çıktığım yolda artık bunu ticarete de dönüştürmeyi hedefliyorum. Üniversitede alacağım eğitimle kendi çip ve yazılımımı da üretmek istiyorum. Gövde tasarımı ve depo tasarımı olarak tamamıyla bana ait. Motor, pil gibi elektronik kısımları mecbur dışardan alıyoruz. Bu ilaç püskürtme sistemi 60 santimetre yükseklikten 2 metre yeri ilaçlama kapasitesine sahip. Bu drone saatte ortalama 20-25 dönüm ilaçlama kapasitesine sahip.

"SIRTIMIZDAN YÜKÜ ALDI"

Baba Hasan Akkaya ise oğluyla gurur duyduğunu belirterek,

Oğlum, sırtımda sürekli ilaç pompası gördüğü için işimi kolaylaştırmak için bir çalışma yaptı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu yıl ilk defa başladığımız ilaçlama işimi kolaylaştırdı. Bundan sonra da savunma sanayisine yöneleceğini söyledi. Sırtımızdan yükü aldı, işlerimizi kolaylaştırdı.

dedi.