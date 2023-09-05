Ankara'da liseli gençler, elektrikli araç "Fatih" ile ödül kazandı Ankara'da TEKNOFEST 2023'te yerlilik ve görsel tasarım alanında yarışan liseli gençler, geliştirdikleri "Fatih" adlı elektrikli araç ile ödüle layık görüldü.

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AA

Ankara Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin oluşturduğu Cereyan Elektrikli Araç Takımı'nın Kaptanı Ahmet Ferhat Sarı, Anadolu Ajansının (AA) 8. kez global iletişim ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST'te, çalışmalarına 2022 Ağustos'ta başladıklarını söyledi.

" 'Biz neden bir elektrikli araç yapmayalım' dedik"

Yaklaşık 9 aylık sürecin ardından araçlarını ürettiklerini anlatan Sarı, "Bunun 4 ayını eğitimle, 5 ayını da araç yapım süreciyle geçirdik. İlk olarak danışman öğretmenim Yasemin Polat'a küçüklük hayalim olan elektrikli araç yapma fikrini açtım. Daha sonra TEKNOFEST'in elektrikli araç yarışını görünce 'Biz neden bir elektrikli araç yapmayalım' dedik, çalışmaya koyulduk." dedi.

Kazandıkları 20 bin lirayı bağışladılar

Sarı, araçlarının elektrikli araç yarışlarında yerlilik ve görsel tasarım alanlarında birincilik aldığını bildirdi.

Yerlilik alanında 40 bin lira, görsel tasarım alanında ise 20 bin lira ödül aldıklarını dile getiren Sarı, görsel tasarım alanında aldıkları ödülü Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen kardeş okula bağışladıklarını ifade etti.

"Sürücüye konforlu bir sürüş yaşatıyor ve aracın içindeki her şeyi sürücünün görmesini sağlıyor"

Yerli ürünlerinden bahseden Sarı şöyle dedi:

"Bu ürünlerimizden 'araç kontrol sistemi' birinci yerli ürünümüz. Araç içindeki sensörlerden ve motorundan veri alıyor, aracın içindeki her şey ile haberleşerek sürücüye konforlu bir sürüş yaşatıyor ve aracın içindeki her şeyi sürücünün görmesini sağlıyor. 'Batarya paketleme' ise aracın bataryası 102 adet kimya pillerinin puntolanmasıyla oluşuyor. Bunların puntolanması ve dizgisini biz yaptık. 'Batarya yönetim sistemi' batarya paketlemesinin dengeli harcanmasını sağlıyor. Bunu kendimiz geliştirdik. Son ürünümüz olan 'Telemetri' (Haberleşme Modülü) ise uzaktan haberleşmeyi sağlıyor. Bu da araç içindeki verilerin yaklaşık 30 kilometre uzaktaki bilgisayar tarafından izlenebiliyor."

Sarı, batarya yönetim sistemindeki devre kartını liseler arası geliştiren tek takım olduklarını kaydetti. Aracın teknik özelliklerini anlatan Sarı, şu bilgileri verdi:

"Gelecek yıl aracımızı daha da geliştirmek istiyoruz"