Ankara'da scooter valizle paket servisi: İnsanların hayatını kolaylaştırmak istedik

Ankara İskitler’de çanta imalatı yapan esnaf, scooter üzerinde valizle paket servisi denemesi yaparken çekilen görüntüleriyle sosyal medyada gündem oldu.

ESPRİLİ DENEME, PAKET SERVİSE DÖNÜŞTÜ

Valizi test etmek amacıyla trafikte denediklerini belirten çanta imalatçısı Osman Akın, “Bu ürünü 1 yıl önce Çin’den Türkiye distribütörlüğünü almak üzere getirmiştik. Arkadaşlarımız test amaçlı paket servis denemesi yapmak istedi, biz de espri olsun diye kabul ettik. İskitler’deki bir kanatçı yerine gidip deneme yaptık.” dedi.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Videonun sosyal medyada viral olmasından memnun olduğunu söyleyen Akın, “Valizi paket servisi için kullanmayacağız. Amacımız havalimanlarında, yaşlıların hac ve umre gibi durumlarda daha kolay taşıma yapabilmesini sağlamak. 1 yıldır ofiste bekletiyorduk, ilk kez denedik ve valiz patladı.” ifadelerini kullandı.

AMAÇ DAHA PRATİK VE KONFORLU KULLANIM

Akın, valizin günlük yaşamı kolaylaştırmak, özellikle yaşlılar için daha pratik ve konforlu hale getirmek amacıyla satışa sunulduğunu belirtti.