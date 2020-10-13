AnTuTu puanına göre eylül ayının en iyi 10 Android telefonu

AnTuTu puanına göre eylül ayının en iyi 10 Android telefonu

AnTuTu puanına göre, eylül ayının en güçlü 10 Android telefonunu sizler için listeledik.

Dünyanın en çok tercih edilen akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, akıllı telefonları birçok yönden test ederek her telefona belirli bir puan veriyor.

Şirket, yeni yayınladığı bir gönderide, geçtiğimiz eylül ayının en yüksek puan alan Android akıllı telefonlarını açıkladı.

Bütün telefonların Snapdragon 865 modellerinden güç aldığı listeye, gelin daha yakından bakalım.





LİDER: VIVO IQOO 5 PRO

Snapdragon 865 işlemcisinden güç alan Vivo IQOO 5 Pro, 663 bin 752 puan alarak eylül ayının en güçlü android telefonu olmayı başardı. Telefonda aynı zamanda 12GB RAM ve 256GB depolama alanı yer alıyor.

Vivo IQOO 5 modeli ise 662 bin 165 puan alarak listenin ikinci sırasında yer aldı. Ağustos ayının lideri Xiaomi Mi 10 Ultra ise 648 bin 624 puan alarak üçüncü sıraya geriledi.

Listenin geri kalanına baktığımızda ise Çinli üreticilerin ağırlıkta olduğu net bir şekilde görülebiliyor.





EYLÜL AYININ EN İYİ 10 ANDROID TELEFONU

AnTuTu'nun eylül ayı sıralamasındaki en güçlü 10 telefon şu şekilde: