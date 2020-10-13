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- AnTuTu puanına göre eylül ayının en iyi 10 Android telefonu
AnTuTu puanına göre eylül ayının en iyi 10 Android telefonu
- Haber Merkezi
- 13.10.2020 - 11:03
Dünyanın en çok tercih edilen akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, akıllı telefonları birçok yönden test ederek her telefona belirli bir puan veriyor.
Şirket, yeni yayınladığı bir gönderide, geçtiğimiz eylül ayının en yüksek puan alan Android akıllı telefonlarını açıkladı.
Bütün telefonların Snapdragon 865 modellerinden güç aldığı listeye, gelin daha yakından bakalım.
LİDER: VIVO IQOO 5 PRO
Snapdragon 865 işlemcisinden güç alan Vivo IQOO 5 Pro, 663 bin 752 puan alarak eylül ayının en güçlü android telefonu olmayı başardı. Telefonda aynı zamanda 12GB RAM ve 256GB depolama alanı yer alıyor.
Vivo IQOO 5 modeli ise 662 bin 165 puan alarak listenin ikinci sırasında yer aldı. Ağustos ayının lideri Xiaomi Mi 10 Ultra ise 648 bin 624 puan alarak üçüncü sıraya geriledi.
Listenin geri kalanına baktığımızda ise Çinli üreticilerin ağırlıkta olduğu net bir şekilde görülebiliyor.
EYLÜL AYININ EN İYİ 10 ANDROID TELEFONU
AnTuTu'nun eylül ayı sıralamasındaki en güçlü 10 telefon şu şekilde:
- Vivo IQOO 5 Pro (12 GB + 256 GB) - 663 bin 752 puan
- Vivo IQOO 5 (12 GB + 256 GB) - 662 bin 165 puan
- Xiaomi Mi 10 Ultra (16 GB + 256 GB) - 648 bin 624 puan
- Vivo X50 Pro+ (12 GB + 256 GB) - 626 bin 500 puan
- Lenovo Legion Pro (12 GB + 256 GB) - 625 bin 721 puan
- Asus ROG Phone 3 (12 GB + 128 GB) - 622 bin 234 puan
- Nubia Red Magic 3s (12 GB + 256 GB) - 617 bin 111 puan
- OPPO Find X2 Pro (12 GB + 256 GB) - 609 bin 791 puan
- OPPO Find X2 (8 GB + 256 GB) - 603 bin 740 puan
- Xiaomi Mi 10 Pro (12 GB + 512 GB) - 602 bin 584 puan