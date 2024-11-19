AnTuTu'da rekor: Bir oyuncu telefonu 3 milyon puan barajını aştı

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Nubia'nın merakla beklenen oyun telefonu RedMagic 10 Pro+, AnTuTu benchmark testinde inanılmaz bir performans sergileyerek 3 milyon puanı aşan ilk telefon oldu.

Resmi tanıtımından önce ve sonra yapılan testlerde 3 milyon puanın üzerine çıkan cihaz, performansıyla rakiplerini geride bıraktı.

RedMagic 10 Pro+, ilk testte 3.116.126 puan alarak OnePlus 13'ün 2.926.644 puanlık skorunu geçmeyi başardı.

Tanıtımının ardından tekrar teste tabi tutulan telefon, bu sefer 3.102.960 puan elde etti.

REDMAGIC 10 PRO+'IN GÜCÜ NEREDEN GELİYOR

Telefonun bu etkileyici performansının arkasında yatan en önemli faktör, Qualcomm'un güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Elite.

Ayrıca RedMagic 10 Pro+, işlemcinin aşırı ısınmasını önleyen aktif bir soğutma sistemiyle donatıldı. Bu sayede cihaz, uzun süreli oyun seanslarında bile yüksek performansını koruyabiliyor.

RedMagic 10 Pro+'ın bir diğer avantajı da depolama alanında. Cihazda, UFS 4.0'dan daha hızlı olan UFS 4.1 Pro depolama teknolojisi kullanılıyor.

Bu da oyunların daha hızlı yüklenmesini ve daha akıcı bir oyun deneyimi sunmasını sağlıyor.

OYUN TELEFONLARINDA YENİ BİR DÖNEM

RedMagic 10 Pro+'ın elde ettiği bu rekor, oyun telefonları için yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.

Aktif soğutma sistemleri ve gelişmiş donanım özellikleriyle donatılan bu cihazlar, masaüstü bilgisayarlara yakın bir oyun deneyimi sunmayı hedefliyor.

REDMAGIC 10 PRO+'IN ÖZELLİKLERİ

RedMagic 10 Pro+, sadece güçlü bir işlemciye sahip olmakla kalmıyor, aynı zamanda etkileyici bir ekran ve donanımla da geliyor. İşte telefonun öne çıkan özellikleri:

Ekran: 6,85 inç AMOLED ekran, 1216 x 2688 çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı, 200 nit tepe parlaklığı

İşlemci: Snapdragon 8 Elite (3 nm), Adreno 830 GPU

RAM: 16 GB veya 24 GB LPDDR5X

Depolama: UFS 4.1 Pro

RedMagic 10 Pro+, AnTuTu benchmark testinde elde ettiği rekorla oyun telefonları dünyasında yeni bir standart belirledi.