Apple, 2024'te rakiplerinin büyümesine yetişemedi

Haber Merkezi

Apple, 2024 yılında akıllı telefon pazarında beklenen büyümeyi yakalayamadı. iPhone satışları sadece yüzde 0,4 oranında artarken, Android tabanlı rakipler yüzde 6,2'lik bir büyüme kaydetti. Bu durumun en önemli nedeni olarak iPhone 16 modelinin beklentileri karşılayamaması gösteriliyor.

iPHONE 16 BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Apple, iPhone 16 modelinde Apple Intelligence adını verdiği yapay zeka teknolojisini öne çıkarmıştı.

Ancak bu özellik, tüketicileri etkilemekte yetersiz kaldı. Ayrıca, iPhone 16'nın aşamalı olarak piyasaya sürülmesi ve yaşanan gecikmeler de satışları olumsuz etkiledi.

APPLE VISION PRO DA BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Apple, şubat ayında Apple Vision Pro adlı sanal gerçeklik başlığını da piyasaya sürmüştü.

Ancak, yüksek fiyatına rağmen Apple Vision Pro da beklentileri karşılayamadı ve satışlar düşük kaldı. Hatta, yıl sonuna kadar üretimin tamamen durdurulacağı yönünde haberler bile var.

APPLE, YENİ GELİR KAYNAKLARI ARIYOR

iPhone satışlarının düşmesi ve Apple Vision Pro'nun başarısızlığı, Apple'ı yeni gelir kaynakları aramaya yöneltti.

Şirketin şu anda bir iPad robotu ve akıllı ev cihazları üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Ayrıca, Bloomberg'den Mark Gurman'ın haberine göre Apple, gelecekte yapay zeka destekli insansı robotlar üretmeyi hedefliyor.

TÜM GÖZLER iPHONE 17 AİR'DE

Apple, 2024 yılında yaşadığı hayal kırıklığını 2025 yılında telafi etmeyi umuyor. Şirketin tüm gözleri, iPhone 17 Air modelinde ve bu modelin talebi canlandırıp canlandıramayacağında.