Apple, 2024'ün en çok indirilen oyunlarını ve uygulamalarını açıkladı

Apple, her yıl olduğu gibi bu yıl da App Store'da en çok indirilen uygulama ve oyunları açıkladı.
30'dan fazla ülke ve bölge için yerelleştirilmiş listelerde, ücretsiz ve ücretli uygulama ve oyunların yanı sıra Apple Arcade oyunları da yer alıyor.
EN ÇOK İNDİRİLENLER
İşte iPhone ve iPad için 2024 yılının en çok indirilenleri:
Ücretsiz iPhone Uygulamaları
Temu: Shop Like a Billionaire
Threads
TikTok
ChatGPT
WhatsApp Messenger
CapCut - Video Editor
YouTube: Watch, Listen, Stream
Gmail - Email by Google
Ücretli iPhone Uygulamaları
Shadowrocket
HotSchedules
Procreate Pocket
75 Hard
AnkiMobile Flashcards
Ücretsiz iPhone Oyunları
Block Blast！
MONOPOLY GO!
Roblox
Call of Duty®: Warzone™ Mobile
Township
Ücretli iPhone Oyunları
Minecraft: Play with Friends
Heads Up!
Geometry Dash
Papa's Freezeria To Go!
Bloons TD 6
Ücretsiz iPad Uygulamaları
YouTube: Watch, Listen, Stream
Netflix
Max: Stream HBO, TV, & Movies
Calculator - Pad Edition
Disney+
Ücretli iPad Uygulamaları
Procreate
Procreate Dreams
Shadowrocket
forScore
Nomad Sculpt
Ücretsiz iPad Oyunları
Roblox
Magic Tiles 3: Piano Game
MONOPOLY GO!
Subway Surfers
Brawl Stars
Ücretli iPad Oyunları
Minecraft: Play with Friends
Geometry Dash
Five Nights at Freddy's
Stardew Valley
Bloons TD 6
Apple Arcade Oyunları
NBA 2K24 Arcade Edition
Snake.io+
Hello Kitty Island Adventure
Sneaky Sasquatch
Bloons TD 6+
APP STORE ÖDÜLLERİ
Apple, geçtiğimiz hafta 2024 App Store Ödülleri'ni de açıklamıştı. iPhone Yılın Uygulaması ödülünü, profesyonel video kamera uygulaması Kino kazandı.
Kendi bölgenizdeki en çok indirilen uygulama ve oyunları App Store'un Bugün sekmesinde bulabilirsiniz.
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