Apple, 2024'ün en çok indirilen oyunlarını ve uygulamalarını açıkladı

Haber Merkezi

Apple, her yıl olduğu gibi bu yıl da App Store'da en çok indirilen uygulama ve oyunları açıkladı.

30'dan fazla ülke ve bölge için yerelleştirilmiş listelerde, ücretsiz ve ücretli uygulama ve oyunların yanı sıra Apple Arcade oyunları da yer alıyor.

EN ÇOK İNDİRİLENLER

İşte iPhone ve iPad için 2024 yılının en çok indirilenleri:

Ücretsiz iPhone Uygulamaları

Temu: Shop Like a Billionaire

Threads

TikTok

ChatGPT

Google

Instagram

WhatsApp Messenger

CapCut - Video Editor

YouTube: Watch, Listen, Stream

Gmail - Email by Google

Ücretli iPhone Uygulamaları

Shadowrocket

HotSchedules

Procreate Pocket

75 Hard

AnkiMobile Flashcards

Ücretsiz iPhone Oyunları

Block Blast！

MONOPOLY GO!

Roblox

Call of Duty®: Warzone™ Mobile

Township

Ücretli iPhone Oyunları

Minecraft: Play with Friends

Heads Up!

Geometry Dash

Papa's Freezeria To Go!

Bloons TD 6

Ücretsiz iPad Uygulamaları

YouTube: Watch, Listen, Stream

Netflix

Max: Stream HBO, TV, & Movies

Calculator - Pad Edition

Disney+

Ücretli iPad Uygulamaları

Procreate

Procreate Dreams

Shadowrocket

forScore

Nomad Sculpt

Ücretsiz iPad Oyunları

Roblox

Magic Tiles 3: Piano Game

MONOPOLY GO!

Subway Surfers

Brawl Stars

Ücretli iPad Oyunları

Minecraft: Play with Friends

Geometry Dash

Five Nights at Freddy's

Stardew Valley

Bloons TD 6

Apple Arcade Oyunları

NBA 2K24 Arcade Edition

Snake.io+

Hello Kitty Island Adventure

Sneaky Sasquatch

Bloons TD 6+

APP STORE ÖDÜLLERİ

Apple, geçtiğimiz hafta 2024 App Store Ödülleri'ni de açıklamıştı. iPhone Yılın Uygulaması ödülünü, profesyonel video kamera uygulaması Kino kazandı.

Kendi bölgenizdeki en çok indirilen uygulama ve oyunları App Store'un Bugün sekmesinde bulabilirsiniz.