Apple, ABD dışındaki en büyük araştırma laboratuvarını Çin'de açıyor

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Apple, Çin'in Shenzhen kentinde devasa bir araştırma ve test laboratuvarı açarak teknoloji dünyasında büyük bir adım attı.

Bu yeni tesis, iPhone, iPad ve Vision Pro gibi önemli Apple ürünlerine odaklanacak ve şirketin Çin pazarındaki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor.

Laboratuvarın açılışı, Apple'ın üretiminin bir kısmını Çin dışına kaydırdığı bir dönemde gerçekleşmesiyle dikkat çekiyor.

Ancak şirket, Çin akıllı telefon pazarındaki artan rekabet ve Huawei gibi yerel markaların yükselişi karşısında Çin'deki konumunu sağlamlaştırmak istiyor.

BİN KİŞİYE İŞ İMKANI

10 Ekim'de açılan laboratuvar, yaklaşık 20 bin metrekarelik bir alana yayılıyor ve Greater Bay Area ekonomik kalkınma merkezinin önemli bir parçası olacak.

Hem yerel hem de uluslararası 1.000'den fazla profesyonele istihdam sağlaması planlanan tesis, Apple'ın ABD dışındaki en büyük araştırma laboratuvarı olma özelliğini taşıyor.

Shenzhen, uzun zamandır Apple'ın Çin'deki birçok önemli üretim ortağına ev sahipliği yapıyor ve şirket 2017'den beri bu şehirde Ar-Ge çalışmaları yürütüyor. Yeni laboratuvar, Apple'ın Çin'deki üretim ve inovasyon faaliyetlerini daha da ileriye taşıyacak.

Apple, Çin akıllı telefon pazarında zorlu bir rekabetle karşı karşıya. Huawei, ağustos ayında akıllı telefon satışlarında Apple'ı geride bırakarak önemli bir başarı elde etti.

Ayrıca Apple, ikinci çeyrekte Çin'deki en iyi beş akıllı telefon satıcısı arasına giremedi ve pazar payı yüzde 14'ün altına düştü.

Bu gelişmeler ışığında, Apple'ın Çin'deki varlığını güçlendirme çabaları önem kazanıyor. Şirket, dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı olan Çin'de rekabetçi kalabilmek için yeni stratejiler geliştirmek zorunda.