Apple açıkladı: Yapay zeka destekli Siri neden sürekli erteleniyor

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Apple'ın, 2024'te üretken yapay zeka desteğiyle baştan aşağı yenileyeceğini duyurduğu Siri asistanının ertelenme nedeni belli oldu.

Apple'ın yazılım bölümü başkanı Craig Federighi ve pazarlama yöneticisi Greg Joswiak, Wall Street Journal'a verdikleri röportajda konuya ilişkin samimi açıklamalarda bulundu.

"BİR APPLE ÜRÜNÜ OLACAK KADAR İYİ DEĞİLDİ"

Apple yöneticisi Craig Federighi, yenilenen yapay zekalı Siri'nin ertelendiğini resmen doğruladı.

Federighi, gecikmenin nedenini, ürünün "bir Apple ürünü olacak kadar güvenilir bir seviyeye ulaşmamış olması" olarak açıkladı.

Pazarlama yöneticisi Greg Joswiak ise, Apple'ın kalite standartlarına ulaşmayan bir ürünü piyasaya sürerek müşterilerini hayal kırıklığına uğratmak istemediğini ekledi.

Bu nedenle, Siri üzerinde daha fazla çalışmaları gerektiği için erteleme kararı aldıklarını belirtti.

Apple'ın bu kadar kaynağa rağmen neden hala Siri'yi istenen seviyeye getiremediği sorusuna Federighi, otomasyon konusunda henüz kimsenin mükemmel olmadığını ve en iyi ürünü ortaya çıkarmak için çalıştıklarını söyledi.

Apple'ın hedefi, kullanıcıyı tanıyan, ekran farkındalığı olan ve insan gibi sohbet edebilen tam bir yapay zeka asistanı geliştirmek.

Yenilenen yapay zekalı Siri'nin ne zaman kullanıma sunulacağı ise hala belirsizliğini koruyor.

Apple'ın bu iddialı hedefi gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğini ve kullanıcıların beklentilerini karşılayıp karşılayamayacağını zaman gösterecek.