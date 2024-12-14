Apple, AirPods üretimini Çin'den Hindistan'a taşımayı planlıyor

Haber Merkezi

Apple, üretimini Çin'den uzaklaştırma stratejisi kapsamında AirPods üretimini Hindistan'a kaydırmaya hazırlanıyor. Şirket, Hindistan'da AirPods üretimi için yeni bir fabrika kuruyor.

Haydarabad yakınlarında kurulan yeni fabrika, AirPods için deneme üretimine başladı. Fabrikanın 2025 yılının başlarında seri üretime geçmesi bekleniyor.

ÇİN'DEN UZAKLAŞIYOR

Apple, artan maliyetler ve ABD'nin Çin'e yönelik politikaları nedeniyle üretimini Çin'den uzaklaştırıyor. Hindistan ve Vietnam, Apple'ın yeni üretim merkezleri olarak öne çıkıyor.

AirPods'un Hindistan'da üretilmesi, Apple'ın Çin'deki üretimine son verebileceği anlamına geliyor. Apple, daha önce iPhone üretiminin bir kısmını da Hindistan'a kaydırmıştı.

Apple, üretimi Çin'den uzaklaştırırken kalite ve maliyet dengesini korumaya çalışıyor.

AirPods gibi daha basit cihazların üretiminin Hindistan'da sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebileceği düşünülüyor.