Apple AirTag'in menzili 3 katına çıkıyor

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Apple, popüler takip cihazı AirTag'in yeni nesli üzerinde çalışıyor. Sızıntılara göre, yeni AirTag daha uzun menzil ve gelişmiş güvenlik özellikleriyle gelecek.

Bloomberg'den Mark Gurman, yeni AirTag'in iPhone 15'te kullanılana benzer bir ultra geniş bant (UWB) çipi ile donatılacağını iddia etti. Bu yeni çip, AirTag'in menzilini önemli ölçüde artıracak.

Mevcut AirTag'ler, Hassas Bulma özelliği ile 10 ila 30 metre arasında bir menzile sahip. Yeni UWB çipi ile bu menzilin üç katına çıkarak 90 metreye kadar ulaşması bekleniyor.

GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ

Yeni AirTag'in, takip cihazının devre dışı bırakılmasını zorlaştırmak için daha güvenli bir hoparlöre sahip olacağı da söyleniyor.

Yeni AirTag'in tasarımının, mevcut modele benzer olması bekleniyor.

DAHA İYİ BİR TAKİP DENEYİMİ

Apple, yeni AirTag ile kullanıcıların eşyalarını daha kolay ve güvenli bir şekilde takip etmesini sağlayacak. Daha uzun menzil ve gelişmiş güvenlik özellikleri, AirTag'i daha kullanışlı hale getirecek.