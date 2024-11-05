Apple, akıllı gözlük pazarına girme konusunda kararlı

Haber Merkezi

Apple, uzun zamandır beklenen akıllı gözlük projesinde hız kesmeden ilerliyor. Şirket, şu anda piyasadaki tüm akıllı gözlükleri inceliyor ve "Atlas" adını verdiği bir girişim kapsamında çalışanlarından geri bildirim topluyor.

ÇALIŞANLAR, MEVCUT AKILLI GÖZLÜKLERİ DEĞERLENDİRECEK

Apple, Meta ve diğer şirketler tarafından üretilen akıllı gözlükleri test edecek olan çalışanlarından, cihazlar hakkındaki düşüncelerini ve deneyimlerini paylaşmalarını istiyor.

Ayrıca, yakın gelecekte mevcut akıllı gözlükleri tartışmak üzere odak grupları oluşturmayı planlıyor.

Bu gruplara, donanım mühendisliği bölümünün bir parçası olan Apple'ın Ürün Sistemleri Kalite ekibi liderlik edecek.

APPLE, GERİ BİLDİRİMLERE ÖNEM VERİYOR

Apple, yeni bir ürün kategorisine girmeden önce, insanların bu kategorideki mevcut ürünler hakkında ne düşündüğünü anlamak için gizli ürün grupları düzenliyor.

Şirket, genellikle müşterilerden ziyade çalışanlarından aldığı geri bildirimlere daha fazla önem veriyor. Bu sayede, planlarını gizli tutabiliyor ve ürünlerini geliştirmek için daha fazla zaman kazanabiliyor.

APPLE GLASS, iPHONE'UN YERİNİ Mİ ALACAK

Apple'ın akıllı gözlükleri, 3.499 dolarlık Vision Pro karma gerçeklik başlığından farklı bir kategoride konumlandırılacak.

Şirket, cihazı daha hafif ve daha uygun fiyatlı hale getirmek için teknolojiyi sınırlamak zorunda kalacak.

Bu zorlu bir görev gibi görünse de Apple odak gruplarından ihtiyaç duyduğu bilgiler edindiğinde, iPhone'un halefi olabilecek Apple Glass'ı üretmeye doğru hızla ilerleyecek gibi görünüyor.