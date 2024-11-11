Apple, akıllı gözlük pazarını gizlice araştırmaya başladı

Haber Merkezi

Apple'ın akıllı gözlük pazarına ilgi duyduğu haberi, Bloomberg'den Mark Gurman tarafından gündeme getirildi.

Habere göre Apple, Snap Inc. ve Meta Platforms Inc. gibi rakiplerinin mevcut akıllı gözlük modellerini değerlendiren odak gruplarına çalışanlarını dahil ediyor.

Bu durum, Apple'ın kendi akıllı gözlüğünü geliştirmeyi düşündüğüne ve giyilebilir ürünler pazarında yeni bir kategori yaratabileceğine işaret ediyor.

ODAK GRUPLARIYLA PAZAR ARAŞTIRMASI

Apple'ın, kendi ürünlerini piyasaya sürmeden önce yeni ürün kategorileri hakkında bilgi toplamak için odak grupları kullandığı biliniyor.

Şirket, daha önce Vision Pro, AirPods ve HomePod gibi ürünler için de benzer bir yöntem izlemişti.

Gizliliği korumak ve sızıntıları önlemek amacıyla bu odak grupları genellikle çalışanlarla sınırlı tutuluyor.

Apple, mevcut akıllı gözlük pazarını inceleyerek tüketici tercihlerini ve inovasyon için potansiyel alanları belirlemeyi hedefliyor.

DAHA HAFİF VE UYGUN FİYATLI BİR MODEL GELİŞTİRİLEBİLİR

Apple'ın Vision Pro karma gerçeklik başlığı zaten piyasada bulunuyor. Ancak şirketin daha hafif ve uygun fiyatlı bir akıllı gözlük ürünüyle ilgilendiği anlaşılıyor.

Snap ve Meta gibi şirketlerin piyasaya sürdüğü mevcut akıllı gözlükler, video kaydı, telefon görüşmeleri ve müzik oynatma gibi özellikler sunuyor.

Apple, bu özellikleri AirPods'a benzer bir gözlük form faktörüne entegre edebilir. Gözlük, iPhone'unuza bağlı kalırken arama yapmanıza, müzik dinlemenize ve hatta video kaydetmenize olanak tanıyabilir.

APPLE, AR GÖZLÜKLERİ İÇİN ACELE ETMİYOR

Gurman, Apple'ın kalite gereksinimlerini karşılayacak bir AR deneyimine en az beş yıl uzakta olduğumuzu öne sürüyor.