Apple, akıllı yüzük pazarına dev bir yatırımla girebilir

Haber Merkezi

Apple, giyilebilir teknoloji alanındaki hakimiyetini genişletmek için yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Bloomberg'den Mark Gurman'ın haberine göre, Apple, Apple Watch'ın yanına bir akıllı yüzük eklemeyi düşünüyor.

Bu hedefe ulaşmanın en hızlı yolu ise, 5 milyar dolar değerindeki akıllı yüzük üreticisi Oura'yı satın almak olabilir.

APPLE AVANTAJ SAĞLAYACAK

Oura'nın satın alınması, Apple'a sadece pazarda hazır bir ürün kazandırmakla kalmayacak, aynı zamanda invaziv olmayan kan şekeri ölçüm teknolojisi konusunda da avantaj sağlayacak.

Oura, diyabet hastaları için kan şekeri ölçüm cihazı üreten Dexcom ile yaptığı iş birliği sayesinde, kullanıcıların kan şekeri verilerini Oura yüzüğü üzerinden takip etmelerini sağlıyor.

Apple'ın da Apple Watch için invaziv olmayan bir kan şekeri sensörü geliştirmeye çalıştığı biliniyor.

APPLE'IN ŞİMDİYE KADARKİ EN BÜYÜK SATIN ALIMI OLABİLİR

Apple, bugüne kadar yaptığı en büyük satın alımı 2014 yılında Beats Audio'yu 3 milyar dolara satın alarak gerçekleştirmişti.

Oura'nın satın alınması ise, Apple'a 5 milyar dolardan fazlaya mal olabilir. Bu da şirketin şimdiye kadarki en büyük satın alımının en az 2 milyar dolar üzerinde bir rakam olacak.

Apple, daha önce de şirket satın alarak yeni teknolojiler edinmişti. Örneğin, 2012 yılında biyometrik firma AuthenTec'i 356 milyon dolara satın alan Apple, bir sonraki yıl iPhone 5s'te Touch ID parmak izi sensörünü kullanıma sunmuştu.

Benzer şekilde, 2010 yılında SRI International'ı (SIRI) 200 milyon dolara satın alan Apple, bir sonraki yıl iPhone 4s'te Siri dijital asistanını tanıtmıştı.