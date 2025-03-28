Apple amacına ulaştı: iPhone yasağı resmen kalkıyor

Haber Merkezi

Apple ve Endonezya hükümeti arasında yaşanan gerilim, nihayet çözüme kavuştu. Bilindiği üzere, Endonezya hükümeti, Apple'ın yerel içerik gereksinimlerini karşılamaması nedeniyle iPhone 16 satışlarını yasaklamıştı.

Ancak, Apple'ın Endonezya'ya yaptığı büyük yatırım taahhüdü, bu yasağın kalkmasını sağladı. Yapılan anlaşma sonucunda, iPhone 16 modelleri 11 Nisan'dan itibaren Endonezya'da satışa sunulacak.

APPLE'IN ENDONEZYA'YA DEV YATIRIMI

Apple, Endonezya'nın 280 milyonluk nüfusu düşünüldüğünde, bu pazardan uzak kalmak istemiyordu. Bu nedenle, hükümetin yasak kararını kaldırması için Endonezya'ya 10 yıl içinde 1 milyar dolara varan 300 milyon dolar yatırım yapmayı kabul etti.

Başlangıçta Apple Akademileri kurmak için 109,6 milyon dolar yatırım yapmayı planlayan Apple, sonrasında bu yatırımı 94,53 milyon dolara indirmişti.

Ancak şirket, Endonezya pazarına daha fazla yatırım yapma sözü vererek, iPhone 16 satışlarının önündeki engelleri kaldırdı.

ENDONEZYA PAZARINDA REKABET KIZIŞIYOR

iPhone 16 serisinin 20 Eylül'de piyasaya sürüldüğünü düşündüğümüzde, Apple'ın Endonezya pazarında yaklaşık yedi aylık bir kaybı oldu.

Ancak, 11 Nisan'dan itibaren Endonezyalı tüketiciler, iPhone 16 modellerine kavuşabilecekler. Endonezya akıllı telefon pazarında rekabetin oldukça kızıştığı bir dönemde, Apple'ın bu pazara girişi dengeleri nasıl değiştirecek merak konusu.

Zira geçen yıl, Çin'in Transsion Holdings şirketi, yüzde 18,3 pazar payıyla Endonezya pazarının lideri olmuştu. Onu, Oppo ve Samsung takip ediyordu. iPhone ise ilk beş marka arasında yer almıyordu.