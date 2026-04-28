Apple, 2026'nın sonunda dünyanın en büyük 3. dizüstü bilgisayar üreticisi olabilir

Piyasa araştırma şirketi Sigmaintell'in son verilerine göre Apple, dizüstü bilgisayar pazarında sektörün güçlü ismi Dell'i geride bırakacak.

Şirketin 2026 yılı sonuna kadar listede üçüncü sıraya yerleşerek dikkat çekici bir başarıya imza atması bekleniyor.

LİDERLİK YARIŞINDA BEKLENEN SATIŞ RAKAMLARI

Yapılan araştırmada 2026 yılında Lenovo'nun 43 milyon, HP'nin ise 39 milyon adet cihaz satarak ilk iki sırayı paylaşacağı belirtiliyor.

Geçtiğimiz yıl 23 milyon MacBook satan Apple'ın ise bu yıl toplam 28 milyonluk rekor satış rakamına ulaşması bekleniyor.

UYGUN FİYATLI MACBOOK NEO ETKİSİ

Apple'ın 599 dolarlık başlangıç fiyatıyla sunduğu giriş seviyesi MacBook Neo modelinin tek başına 10 milyon adet satacağı tahmin ediliyor.

Kalan 18 milyonluk satış dilimi ise şirketin orta ve üst segmente hitap eden MacBook Air ile MacBook Pro serilerinden oluşacak.

Rakiplerinin aksine Intel, AMD veya NVIDIA gibi firmalara güvenmeyen Apple, kendi donanım stratejisi sayesinde karar alma süreçlerinde bağımsız hareket ediyor.

Şirketin Birleşik Bellek Mimarisi ile donattığı cihazları, özellikle yapay zeka çalışmaları yapan araştırmacılar için üst düzey performans sunuyor.