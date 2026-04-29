Apple'dan büyük yenilik: iPhone ekranları tamamen değişecek

Çinli sızıntı kaynaklarına göre Apple, 20. yılına özel olarak tasarladığı iPhone modeliyle ekran deneyimini tamamen değiştirmeyi hedefliyor.

Şirketin cihazın dört kenarını da saran, Samsung üretimi eşit derinlikli dörtlü kavisli bir panel kullanacağı bildiriliyor.

SIVI CAM EKRAN TEKNOLOJİSİ

İddialara göre bu yeni teknoloji, daha önce Android cihazlarda gördüğümüz standart kavisli ekranlardan çok daha farklı bir yapıya sahip olacak.

Optik kırılma ve ışık yönlendirme yapılarıyla yaratılan görsel yanılsama sayesinde ekran çerçeveleri neredeyse görünmez hale gelecek.

Sızıntı kaynağı Ice Universe, bu sayede kenardan bakıldığında bile doğal ve rahatsız etmeyen bir görüntü elde edileceğini belirtiyor.

Apple'ın ekranı daha ince ve parlak yapmak için Samsung'un COE adlı özel bir OLED teknolojisinden faydalanacağı ifade ediliyor.

EKRAN ALTI FACE ID BELİRSİZLİĞİ

Teknoloji devinin bu yeni panel teknolojisini "Sıvı Cam Ekran" olarak adlandırabileceği konuşuluyor.

Şirket 2027 yılındaki yıl dönümü için tamamen kesintisiz bir tasarım istese de Face ID ve ön kamerayı ekran altına gizleme konusunda zorluklar yaşanıyor.

Ekran analisti Ross Young bu teknolojinin 2027'ye yetişmeyeceğini savunurken, diğer sızıntı kaynakları bunun mümkün olabileceğini düşünüyor.

Tüm donanım ekran altına sığdırılamazsa, cihazın ön yüzünde kamera için sadece küçük bir delik yer alabileceği tahmin ediliyor.