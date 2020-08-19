Apple çalışanından itiraf: ABD hükümeti için gizli iPod ürettik

Apple'ın eski yazılım mühendisi David Shayer, Apple'ın 2005 yılında ABD hükümeti ile iş birliği yaparak özel ve gizli bir iPod tasarladığını açıkladı.

Ekim ayında yeni iPhone 12 modellerini tanıtmaya hazırlayan Apple, bu sefer eski bir çalışanının yaptığı itirafla gündeme geldi.

ABD merkezli teknoloji şirketinde bir dönem yazılım mühendisi olarak görev alan David Shayer, Apple'ın bir dönem ABD hükümetiyle birlikte çalışarak gizli bir iPod tasarladığını açıkladı.

David Shayer, 2005 yılında şirketin yazılım geliştirme müdürünün kendisinin yanına geldiğini ve ABD Enerji Bakanlığı'ndan gelen iki mühendise yardımcı olmasını istediğini söylüyor.



Shayer'ın dile getirdiği iddialara göre, 2005 yılında hayata geçirilen bu gizli proje kapsamında geliştirilen iPod modeli, veri toplayabilme özelliğine de sahipti.

"YALNIZCA 4 ÇALIŞAN BİLİYORDU"

Apple'ın bu proje için genel merkezde özel bir oda tahsis ettiğini de iddia eden Shayer, şirketin sadece 4 çalışanının bu projeden haberdar olduğunu öne sürüyor.

FARKLI AMAÇLARLA DA KULLANILIYORDU

Projenin başarıya ulaştığını belirten eski Apple çalışanı söz konusu modelin iPod görünümlü, radyoaktivite kanıtlarını toplamaya yarayan bir geiger sayacı olarak kullanıldığına inandığını söylüyor.

Eski Apple mühendisi, oluşturdukları gizli özelliklere sahip iPod'un beşinci nesil olduğunu, ancak üretilen cihazı hiç görmediğini iddia etti.