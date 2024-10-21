Apple çalışanlarından itiraf: Yapay zeka konusunda 2 yıl gerideyiz

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Apple, haziran ayında düzenlenen WWDC24 etkinliğinde Apple Intelligence adını verdiği yapay zeka özelliklerini tanıtmıştı.

Bu özellikler arasında yapay zeka destekli bildirim özetleri, akıllı bildirimler, gelişmiş Siri, Image Playground ve Genmoji gibi yenilikler yer alıyordu.

Ancak Apple Intelligence, yapay zeka alanındaki beklentileri karşılayamadı ve rakiplerinin gerisinde kaldı.

Bloomberg'in ünlü Apple analisti Mark Gurman, Apple'ın yapay zeka geliştirme konusunda rakiplerinin en az iki yıl gerisinde olduğunu iddia etti.

APPLE ÇALIŞANLARI ENDİŞELİ

Gurman'ın Power On bültenindeki son yazısına göre, Apple'ın bazı çalışanları, şirketin yapay zeka alanında rakiplerine göre önemli ölçüde geride kaldığına inanıyor.

Bu endişenin kaynağı, Apple'ın yapay zeka stratejisindeki eksiklikler ve rakiplerinin hızlı gelişimi olarak gösteriliyor.

CİHAZ İÇİ YAPAY ZEKA SINIRLAMALARI

Apple Intelligence'ın çoğunlukla cihazda çalışan modellere dayanması, bilgi işlem gücü ve veri işleme kapasitesi açısından sınırlamalar getiriyor.

Bu nedenle Apple, ChatGPT gibi daha gelişmiş yapay zeka modelleri için OpenAI ile iş birliği yapmak zorunda kaldı.

Gurman'ın aktardığına göre, Apple'ın dahili çalışmaları, ChatGPT'nin Siri'den yüzde 25 daha doğru ve yüzde 30 daha fazla soruya cevap verebildiğini gösteriyor.

Gurman, Apple'ın geçmişte Apple Maps gibi alanlarda geride kalmasına rağmen, zamanla rakiplerine yetiştiğini hatırlatıyor.

Apple'ın yapay zeka alanında da benzer bir strateji izleyerek, kendi geliştirmelerini yaparak, uzmanları işe alarak veya yapay zeka şirketlerini satın alarak bu açığı kapatabileceği düşünülüyor.