Apple Car geliyor: Eski Tesla mühendisi Apple'a geçti

Apple, otonom elektrikli aracını geliştirme sürecinde eski Tesla mühendisini işe aldı.

Apple'ın, yıllardır üzerinde çalıştığı sürücüsüz araç projesi ile ilgili son zamanlarda gündem oldukça yoğun. Reuters'a konuşan kaynaklara göre Apple, 2024 yılında kendi sürücüsüz otomobiliyle karşımıza çıkacak.

Project Titan olarak adlandırılan elektrikli ve otonom araç projesini oldukça gizli yürüten Apple, geçtiğimiz haftalarda BMW'nin i3 ve i8 programlarının yöneticisi olan Ulrich Kranz'ı transfer etmişti.

ESKİ TESLA MÜHENDİSİ DE APPLE'A GEÇTİ

Şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Apple, eskiden Tesla'da çalışan mühendis Christopher Moore'u transfer etti. Konuyla ilgili şimdilik Apple ve Tesla'dan herhangi bir açıklama yapılmadı.

Apple, geçtiğimiz aylarda da eski Mercedes ve Porsche mühendislerini işe almıştı. Görünüşe göre ABD'li şirket, elektrikli otomobil hakkında hiçbir açıklama yapmasa da ekibini sağlam oluşturuyor.

BATARYALAR İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Apple'ın çalışmaları devam eden elektrikli aracında kullanılmak üzere batarya üretimi için Çinli batarya üreticileri CATL and BYD ile yaptığı görüşmeler geçtiğimiz haftalarda askıya alınmıştı.

Konuya yakın olan üç kaynak, şirketlerin ABD'de yalnızca Apple için üretim yapacak ekip ve tesis kurmayı kabul etmemesi nedeniyle görüşmelerin sonlandığını söylüyor.

APPLE, ÇİN'DE ISRARLI

Çinli batarya üreticileri lityum demir fosfat batarya teknolojisinde diğer üreticilerden daha ileri durumda. Kaynaklar, daha önce Apple'ın maliyeti daha düşük olan bu teknolojiyi tercih ettiğini belirtmişti.

Öte yandan, ABD ile Çin arasında yaşanan ticari gerilimler nedeniyle Apple gelecekte batarya konusunda zorluk yaşayabilir. Bu nedenle şirketin, Japon üreticilerle görüşme yapacağı da gelen bilgiler arasında.