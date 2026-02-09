Apple CarPlay'de yeni dönem: Otomobillere yapay zeka geliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Apple, araç içi deneyimi zenginleştirmek amacıyla CarPlay platformuna üçüncü taraf yapay zeka chatbot uygulamalarını entegre etmeye hazırlanıyor.

Yeni rapora göre, bu yeni hamle sayesinde sürücüler Claude, Gemini ve ChatGPT gibi popüler servislere araç ekranı üzerinden erişebilecek.

ARAÇ İÇİNDE YAPAY ZEKA DENEYİMİ

Yapılacak güncellemeyle kullanıcılar, bu uygulamalar üzerinden ellerini kullanmadan soru sorabilecek ancak araç veya iPhone işlevlerini doğrudan kontrol edemeyecek.

Üçüncü taraf asistanlar Siri gibi bir uyandırma komutuyla çalışmayacak, bu nedenle sürücülerin sohbet robotunu kullanmak için ilgili uygulamayı manuel olarak başlatması gerekecek.

Geliştiriciler, uygulama açıldığı anda otomatik olarak ses tabanlı sohbet modunu başlatacak pratik araç içi arayüzler tasarlayabilecek.

Apple'ın bu desteği önümüzdeki aylarda sunması ve iOS 26.4 ile gelecek daha kişiselleştirilmiş Siri sürümüyle eş zamanlı olarak hayata geçirmesi bekleniyor.