Uygun fiyatlı iPad 12 ve iPad Air 8 yakında satışa çıkacak: İşte beklenen özellikler

Teknoloji devi Apple, giriş seviyesi iPad ve popüler iPad Air serisini güncellemek için çalışmalarını hızlandırdı.

Bloomberg'den Mark Gurman, yayınladığı son bültende bu yeni modellerin yakın bir gelecekte kullanıcılarla buluşacağını açıkladı.

TASARIM DEĞİL PERFORMANS ODAKLI

Beklenen yeni modellerde büyük tasarım değişiklikleri öngörülmezken, şirketin odak noktasının işlemci gücü olduğu belirtiliyor.

12. nesil iPad'in A18 çipine, sekizinci nesil iPad Air'in ise güçlü M4 işlemciye sahip olması bekleniyor.

APPLE INTELLIGENCE DESTEĞİ GELİYOR

Yeni çip güncellemesi, özellikle standart iPad modeli için Apple Intelligence teknolojisini ilk kez destekleyecek olması nedeniyle kritik bir önem taşıyor.

Mart 2025'te piyasaya sürülen A16 işlemcili 11. nesil model, bu yapay zeka özelliklerini barındırmıyordu.

IPAD MİNİ

Serinin diğer üyesi iPad mini'nin ise bu yıl OLED ekrana geçerek en büyük donanım yükseltmesini alacak model olacağı konuşuluyor.

Tatil sezonunda yüksek satış rakamlarına ulaşan giriş seviyesi yeni iPad'in, özellikle kurumsal müşterilere yönelik pazarlanacağı ifade ediliyor.