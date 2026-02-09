iOS 26.3 ile iPhone'lara gelecek tüm yenilikler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Apple, iOS 26.3 sürüm adaylarını geliştiricilere sunarak yaklaşan güncellemenin detaylarını netleştirdi.

Yeni sürümün odak noktasında, iPhone ve Android ekosistemleri arasındaki birlikte çalışabilirlik ve kullanıcı gizliliği yer alıyor.

AYARLAR MENÜSÜNDEN ANDROID'E GEÇİŞ

Apple, kullanıcıların iPhone'larını bir Android cihazın yanına koyarak verilerini kablosuz olarak taşımasına olanak tanıyan yerleşik bir araç geliştirdi.

Ayarlar menüsü üzerinden erişilen bu özellik sayesinde fotoğraflar, videolar, mesajlar ve notlar kolayca diğer platforma aktarılabiliyor.

HÜCRESEL AĞLARDA HASSAS KONUM GİZLİLİĞİ

Güncelleme ile birlikte hücresel ağların kullanıcı konumunu ne kadar detaylı görebileceğini sınırlayan yeni bir gizlilik katmanı ekleniyor.

Bu özellik sayesinde operatörler, kullanıcının tam sokak adresi yerine sadece bulunduğu mahalleyi görebilecek şekilde kısıtlanabiliyor.

AVRUPA BİRLİĞİ'NE ÖZEL AKSESUAR DESTEĞİ

Avrupa Birliği'ndeki yasal düzenlemeler kapsamında, iPhone bildirimlerinin artık sadece Apple Watch'a değil, üçüncü taraf giyilebilir cihazlara da iletilmesinin önü açılıyor.

Ayrıca üçüncü taraf aksesuarlar için hızlı eşleştirme ve genişletilmiş NFC erişimi gibi teknik altyapı iyileştirmeleri de pakete dahil ediliyor.

DUVAR KAĞIDI VE ALTYAPI YENİLİKLERİ

Duvar kağıdı galerisi yeniden düzenlenerek hava durumu ve astronomi seçenekleri ayrıştırılırken, RCS mesajlaşma standardı için uçtan uca şifreleme altyapısı hazırlanıyor.

Ancak beta sürümünü yükleyen kullanıcılar, iPhone Yansıtma ve Sidecar gibi süreklilik özelliklerinde geçici sorunlar yaşayabilir.