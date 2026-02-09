Çin yarışa dahil oldu: Uzayda veri merkezi dönemi başlıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çin devlet televizyonu CGTN, ülkenin ana uzay yüklenicisi olan CASC'ın uzay tabanlı veri merkezleri geliştirmek için çalışmalara başladığını duyurdu.

Bu yeni girişim, Çin'in uzaydaki varlığını artırmayı hedefleyen kapsamlı beş yıllık planın önemli bir parçası.

Geliştirilecek sistemin bulut, uç ve terminal teknolojilerini birleştiren entegre bir uzay mimarisine sahip olması hedefleniyor.

Söz konusu beş yıllık plan ayrıca asteroit madenciliği, uzay enkazı takibi ve uzay turizmi gibi alanlarda genişlemeyi de kapsıyor.

ABD ŞİRKETLERİYLE YÖRÜNGE YARIŞI

Yapay zeka sistemlerinin ihtiyaç duyduğu devasa enerji ve alan gereksinimi, dünyadaki kaynakların pahalılaşmasıyla birlikte teknoloji devlerini uzaya yöneltiyor.

Elon Musk'ın SpaceX'i ve Google gibi ABD merkezli şirketler de güneş enerjisinin bolluğu nedeniyle veri merkezlerini yörüngeye taşımayı planlıyor.