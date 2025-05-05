Apple davayı kaybetti: Fortnite, iPhone'lara geri gelebilir

Haber Merkezi

Oyun devi Epic Games, uygulama mağazası politikaları nedeniyle uzun süredir hukuki mücadele verdiği Apple'a karşı önemli bir zafer kazandı.

Bir ABD yargıcının Apple'ın 2021'de belirlenen kuralları çiğnediğine hükmetmesiyle, popüler battle royale oyunu Fortnite'ın önümüzdeki hafta ABD App Store'a geri dönme ihtimali belirdi.

MAHKEME KARARI: APPLE KURALLARI KASTEN İHLAL ETTİ

Yargıç Yvonne Gonzalez Rogers, Apple'ın 2021 yılında verilen ve şirketin, kullanıcıları uygulama dışı ödeme seçeneklerine yönlendiren bağlantılar veya düğmeler eklemek isteyen geliştiricileri engellemesini yasaklayan mahkeme emrini "kasten ihlal ettiğine" karar verdi.

Mahkeme, Apple'ın emre basitçe uymak yerine, geliştiricilerin bunu yapmasını zorlaştırmak için yeni engeller yaratmak üzere "elinden geleni yaptığını" belirtti.

Epic Games'in CEO'su Tim Sweeney, kararın ardından X (eski adıyla Twitter) platformunda yaptığı paylaşımda bu haberi duyurdu.

Sweeney, Fortnite'ın önümüzdeki hafta ABD'deki iPhone kullanıcıları için App Store'a geri dönebileceğini belirtti.

Ancak Sweeney'nin Apple'a daha kapsamlı bir teklifi de vardı: Eğer Apple aynı kuralları (geliştiricilerin harici ödeme yöntemlerine bağlantı vermesine izin verme) dünya çapında uygularsa, Epic Games Apple'a karşı açtığı tüm davaları düşürecek ve Fortnite'ı küresel olarak App Store'a geri getirecek.