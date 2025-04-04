Apple, dünya genelinde tüm ürünlerine büyük zamlar yapabilir

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Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte, dış ticaret politikalarında köklü değişiklikler bekleniyordu.

Yapılan basın toplantısında açıklanan yeni vergi düzenlemeleri, bu beklentileri doğrular nitelikte.

ABD'ye yapılan tüm ithalatlara yüzde 10 ek vergi getirilirken, Apple'ın üretim zincirinde önemli bir yere sahip olan Çin ve Vietnam gibi ülkelere uygulanan vergiler yüzde 54'e kadar çıkabiliyor.

Bu durum, Apple ürünlerinin maliyetini artırarak son kullanıcıya yansıması beklenen fiyat artışlarına zemin hazırlıyor.

ÜRETİM ÜSLERİNDEKİ YÜKSEK VERGİLER APPLE'I ZORLAYACAK

Apple, son yıllarda üretimini Çin'den uzaklaştırmaya çalışsa da Vietnam ve Hindistan gibi alternatif üretim üsleri de yeni vergi düzenlemelerinden nasibini alıyor.

Vietnam'da yüzde 46, Hindistan'da yüzde 26 ve Malezya'da yüzde 24'e çıkan vergiler, Apple'ın üretim maliyetlerini önemli ölçüde artırıyor.

Özellikle iPhone'ların büyük bir kısmının Çin'de üretildiği düşünüldüğünde, bu durumun ABD'deki fiyatlara doğrudan etki etmesi bekleniyor.

APPLE HİSSELERİ DÜŞÜŞTE

Yeni vergi düzenlemelerinin açıklanmasının ardından Apple hisselerinde yüzde 7'lik bir düşüş yaşanması, yatırımcıların da bu durumdan endişe duyduğunu gösteriyor.

Tüketiciler ise Apple ürünlerine gelmesi muhtemel zamların, bütçelerini zorlayacağından endişe ediyor. Apple'ın bu zorlu süreçte nasıl bir strateji izleyeceği ve fiyat politikalarını nasıl şekillendireceği merak konusu.

ABD'de yaşanacak fiyat artışlarının Türkiye'ye nasıl yansıyacağı henüz net değil. Ancak, küresel pazardaki fiyat artışlarının Türkiye'yi de etkilemesi muhtemel.