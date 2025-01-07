Apple, dünyanın en büyük akıllı telefon pazarında iPhone fiyatlarını düşürdü

Haber Merkezi

Apple, Çin pazarında iPhone fiyatlarına indirim yaptı. 4 Ocak'tan itibaren 4 gün boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerinde 500 yuan'a (68,50 dolar) varan indirimler sunulacak.

Apple, Çin'deki iPhone fiyatlarını düşürerek Huawei gibi yerel rakiplerle rekabet etmeyi hedefliyor.

Huawei, geçtiğimiz günlerde amiral gemisi ve katlanabilir telefon modellerinde indirime gitmişti.

MÜŞTERİ DAVRANIŞLARI DEĞİŞİYOR

Çin ekonomisindeki yavaşlama ve tüketicilerin harcama alışkanlıklarındaki değişim, Apple'ın fiyat indirimi yapmasında etkili oldu.

IDC analisti Will Wong, "Apple'ın stratejisi Çinli tüketicilerin alışveriş davranışlarındaki değişime uyum sağlamak için değişti." dedi.

HUAWEI İLE REKABET

Huawei, 2023 yılında 5G destekli Mate 60 serisini piyasaya sürerek Çin pazarında güçlü bir geri dönüş yaptı. Apple, Huawei ile rekabet edebilmek için iPhone fiyatlarını düşürmek zorunda kaldı.