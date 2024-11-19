Apple duyurdu: İşte desteği sona eren iPhone modelleri

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Apple, düzenli olarak güncellediği eski ve modası geçmiş ürünler listesine iki popüler iPhone modelini daha ekledi: iPhone XS Max ve iPhone 6s Plus.

Bu, söz konusu cihazlar için resmi desteğin sona erdiği anlamına geliyor.

Apple, 5 yıldan uzun, 7 yıldan kısa bir süre önce satışını durdurduğu ürünleri "vintage" olarak sınıflandırıyor.

Vintage ürünler için Apple resmi olarak yedek parça sağlamasa da yetkili servisler ve bağımsız tamirciler aracılığıyla onarım hizmeti almak mümkün olabilir.

iPHONE XS MAX VE İPHONE 6S PLUS'IN ÖZELLİKLERİ

iPhone XS Max, 2018 yılında piyasaya sürüldüğünde Apple'ın en büyük ekranlı iPhone modeli olarak dikkat çekmişti.

6.5 inçlik Super Retina OLED ekranı, Face ID teknolojisi ve güçlü A12 Bionic işlemcisiyle iPhone XS Max, döneminin en gelişmiş akıllı telefonlarından biriydi.

iPhone 6s Plus ise 2015 yılında piyasaya sürülmüştü. 3D Touch teknolojisi ve optik görüntü sabitleme özelliğine sahip gelişmiş kamerasıyla iPhone 6s Plus, kullanıcılar tarafından beğeniyle karşılanmıştı.

Apple'ın eski modelleri aşamalı olarak kullanımdan kaldırması, yeni teknolojilere yer açmak ve kullanıcıları güncel cihazları kullanmaya teşvik etmek amacıyla yapılıyor.