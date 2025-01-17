Apple, geçen yıl Çin pazarında zirveyi Vivo'ya kaptırdı

Haber Merkezi

Apple, Çin'deki akıllı telefon pazarında liderliği kaybetti. Canalys'in raporuna göre, Vivo ve Huawei, 2024 yılında Apple'ı geride bırakarak Çin'in en büyük akıllı telefon satıcıları oldu.

HUAWEI'NİN GÜÇLÜ GERİ DÖNÜŞÜ

Huawei, ABD yaptırımlarına rağmen Çin pazarında güçlü bir geri dönüş yaptı. Şirketin 2024 yılındaki satışları, bir önceki yıla göre yüzde 37 artarak 46 milyon adede ulaştı.

VİVO LİDERLİĞİ ELE GEÇİRDİ

Vivo, 2024 yılında Çin'in en büyük akıllı telefon satıcısı oldu. Şirket, yüzde 11'lik bir büyümeyle 50,5 milyon adet telefon sattı.

APPLE'IN SATIŞLARI DÜŞTÜ

Apple'ın Çin'deki iPhone satışları, 2024 yılında yüzde 17 azalarak 42,9 milyon adede geriledi.

Bu düşüşün nedenleri arasında, iPhone 16 serisindeki yenilik eksikliği ve Apple Intelligence yapay zeka özelliklerinin Çin'de kullanılamaması gösteriliyor.

PAZAR PAYLARI

Vivo, 2024 yılında Çin akıllı telefon pazarında yüzde 17'lik bir paya sahip oldu. Huawei ise yüzde 16 ile ikinci sırada yer aldı. Apple, Oppo ve Honor ise yüzde 15'lik pazar paylarıyla üçüncü sırayı paylaştı.

iPHONE 16 SERİSİ BEKLENTİLERİ KARŞILAMADI

iPhone 16 serisi, Çin pazarında beklenen ilgiyi görmedi. Apple, iPhone satışlarını artırmak için Çin'de indirim kampanyaları düzenlemek zorunda kaldı.