Apple, Google'ın aleyhine açılan antitröst davasında Chrome'u savunacak

Haber Merkezi

Google'ın Chrome tarayıcısını satmasını isteyen antitröst davasında Apple, beklenmedik bir şekilde Google'ı savunacağını açıkladı.

Apple, Google ile yaptığı milyarlarca dolarlık anlaşmanın tehlikeye girmemesi için bu kararı aldı.

GOOGLE VE APPLE ARASINDAKİ ANLAŞMA

Google, Safari tarayıcısında varsayılan arama motoru olmak için Apple'a her yıl milyarlarca dolar ödüyor.

2022 yılında bu rakamın 20 milyar dolar olduğu ortaya çıkmıştı. Savcılar, bu anlaşmanın rekabete aykırı olduğunu savunuyor.

Apple, Google'ın dava sürecinde bu anlaşmayı yeterince savunmayacağından endişe ediyor. Bu nedenle, Apple kendi tanıklarını mahkemeye çağırarak anlaşmanın bağımsız bir iş kararı olduğunu savunacak.

Google, arama motorlarını iPhone ve iPad için ayrı ayrı sunmayı ve mahkemenin anlaşmaya koyduğu yasağı 10 yıldan 3 yıla indirmeyi teklif ediyor.

Bu antitröst davası, Google'ın arama pazarındaki hakimiyetini ve iş modelini değiştirebilecek önemli bir dava.

Google, Chrome tarayıcısını satmak ve arama motorunu yeniden yapılandırmak zorunda kalabilir.

Apple, Google ile yaptığı anlaşmanın korunması için Google'ı savunuyor. Bu anlaşma, Apple için önemli bir gelir kaynağı.