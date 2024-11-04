Apple, görüntü düzenleme uygulaması Pixelmator'ı satın aldı

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Apple, App Store'daki popüler görüntü düzenleme uygulaması Pixelmator'ı satın aldı.

Anlaşmanın finansal detayları henüz açıklanmadı. Pixelmator, iOS ve Mac kullanıcıları tarafından sevilen, katmanlı düzenleme özellikleriyle öne çıkan bir uygulama.

Litvanya merkezli Pixelmator, 17 yıldır App Store'da yer alan ve kullanıcılar tarafından 4.6 gibi yüksek bir puanla değerlendirilen bir uygulama.

Uygulamanın standart sürümü 9.99 dolar, Pro sürümü ise 49.99 dolar fiyat etiketine sahip. Pro sürümünde, yapay zeka destekli arka plan kaldırma gibi gelişmiş özellikler bulunuyor.

APPLE'DAN YENİ BİR SATIN ALMA HAMLESİ

Genellikle büyük ve gösterişli satın almalardan kaçınan Apple, bu hamlesiyle stratejisinde bir değişikliğe gittiğini gösteriyor.

Şirket, daha önce AuthenTec ve Siri Inc. gibi daha küçük şirketleri satın alarak teknolojilerini iPhone'lara entegre etmişti.

En büyük satın alımı ise 2014 yılında 3 milyar dolar ödeyerek Beats Audio'yu bünyesine katmasıydı.

PİXELMATOR UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?

Pixelmator, yaptığı açıklamada, uygulamanın şu anki haliyle önemli bir değişiklik olmayacağını belirtti.

Ancak gelecekte heyecan verici güncellemeler olacağının da sinyallerini verdi. Apple'ın, Pixelmator'ı kendi fotoğraf düzenleme uygulamalarına entegre etmesi veya yeni özellikler eklemesi bekleniyor.