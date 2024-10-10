Apple, iCloud web sürümüne yeni özellikler getirdi

Haber Merkezi

Apple, iCloud.com web sitesine kullanıcıların uzun zamandır beklediği karanlık modu ekledi.

Bu özellik, iOS 13 ve macOS Mojave ile işletim sistemlerine gelen karanlık mod ile uyumlu bir şekilde çalışıyor.

Kullanıcı arayüzündeki renkleri tersine çevirerek, beyaz arka planı siyah, siyah metni ise beyaz yapıyor. Bu özellik, özellikle loş ışıkta göz yorgunluğunu azaltmaya yardımcı oluyor.

ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR ARKA PLAN RENKLERİ

Artık iCloud.com deneyiminizi kişiselleştirmek için farklı arka plan renkleri arasından seçim yapabilirsiniz. Bu küçük dokunuş, iCloud.com'u daha kişisel ve kullanıcı dostu hale getiriyor.

iCloud.com, iOS ve macOS kullanıcılarının aşina olduğu bazı özellikleri de bünyesine kattı. Örneğin, Notes web uygulaması artık sabitlenmiş notları destekliyor ve iCloud Drive'da paylaşılan görünümler kullanılabiliyor.

iCloud web arayüzü, uzun zamandır Apple'ın öncelik listesinde alt sıralarda yer alıyor gibiydi.

Özellikler açısından Apple'ın yerel yazılım platformlarının gerisinde kalmıştı ve bu durum kullanıcılar tarafından eleştiriliyordu.

Örneğin, karanlık modun iOS 13 ile iOS'a eklenmesinden yıllar sonra iCloud.com'a gelmesi, bu eleştirileri haklı çıkarır nitelikteydi.