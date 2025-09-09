Apple Intelligence, Baidu ve Alibaba'nın yardımıyla Çin'e geliyor

Apple'ın amiral gemisi yapay zeka girişimi Apple Intelligence için Çin lansman tarihi belli oldu.

Aylarca süren düzenleyici müzakerelerin ardından hizmetin, 2025 yılı sonuna kadar muhtemelen iOS 26.1 veya 26.2 sürümleriyle Çin'de kullanıma sunulması bekleniyor.

Apple, ABD ve Avrupa'nın aksine, Çin'in katı teknoloji kuralları ve siyasi hassasiyetleri nedeniyle bu hizmeti hükümet onayı ve yerel ortaklar olmadan başlatamıyor.

DEV ORTAKLIK: BEYİN BAIDU'DAN, UYUM ALIBABA'DAN

Gelen haberlere göre Apple, lansman için Çinli teknoloji devleri Baidu ve Alibaba ile görüşmeler yürütüyor.

Bu ikili ortaklıkta Baidu'nun sistemin "beynini" sağlaması, Alibaba'nın ise Pekin'in gerekliliklerine tam uyumu sağlaması planlanıyor.

APPLE INTELLIGENCE NEDEN ÖNEMLİ

Apple şu anda sistemi Çin'deki çalışanlarıyla test ediyor, ancak normal kullanıcıların erişimi bulunmuyor.

Çin dışından satın alınan iPhone'lar bile, Apple Kimliği Çin'de kayıtlıysa bu özelliklere erişemiyor.

Çin, Apple'ın en büyük pazarlarından biri ve bu paketin eksikliği, iPhone 17'yi yerel rakiplerinin gerisine düşürebilir.

Apple Intelligence'ın yerel denetimle de olsa piyasaya sürülmesi, Apple'ın Huawei ve OPPO gibi rakiplerle rekabet gücünü koruması için kilit rol oynuyor.