Apple Intelligence, iPhone kullanıcılarına sahte haberler sunmaya devam ediyor

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Apple Intelligence'ın bildirim özetleme özelliği, BBC tarafından yapılan eleştirilere rağmen hala yanlış bilgiler üretiyor. BBC, Apple'ın bu sorunu çözmesini talep ediyor.

Apple Intelligence, BBC News uygulamasından gelen bildirimleri özetlerken bazı bilgileri yanlış yorumluyor ve gerçekte yaşanmamış olayları habermiş gibi sunuyor.

BBC, Apple Intelligence'ın son olarak şu yanlış bilgileri ürettiğini açıkladı:

Dart oyuncusu Luke Littler'ın finallerde oynamadan PDC Dünya Şampiyonası'nı kazandı.

Tenis yıldızı Rafael Nadal, eşcinsel olduğunu açıkladı.

BİLDİRİM ÖZETLERİ NASIL KAPATILIR

iPhone kullanıcıları, Ayarlar > Bildirimler > Bildirim Özeti bölümüne giderek bildirim özetleme özelliğini kapatabilirler.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) de Apple Intelligence'ın yanlış bilgi üretmesini eleştirdi. RSF, bu durumun halkın güvenilir bilgiye erişim hakkını tehlikeye attığını belirtti.

APPLE INTELLIGENCE KULLANANLAR DİKKAT!

iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max ve iPhone 16 serisi modellerinde iOS 18.2 kullananlar, yapay zeka tarafından oluşturulan bildirim özetlerini görebilirler. Bu özetler, bildirimin başındaki özel bir simgeyle işaretleniyor.