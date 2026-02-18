Apple Intelligence sınıfta kaldı: Kullanıcıların yüzde 96'sı yapay zekayı kullanmıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Apple'ın yapay zeka dünyasına iddialı bir giriş yapmak için sunduğu Apple Intelligence beklentilerin oldukça uzağında kaldı.

Kullanıcılara metin özetleme, görsel oluşturma ve gelişmiş bir Siri deneyimi sunmayı hedefleyen sistem, günlük kullanımda henüz yaygınlaşamadı.

TechRadar tarafından yapılan yeni bir ankete göre, Apple kullanıcılarının yüzde 96'sı Apple Intelligence yapay zeka özelliklerini kullanmıyor.

KULLANIM ORANININ DÜŞÜK OLMA NEDENLERİ

Ankete katılan kullanıcıların birçoğu yapay zeka özelliklerini hiç denemediğini veya aktif olarak kullanmayı tercih etmediğini belirtiyor.

Bu durumun temel nedenleri arasında özelliklerin kademeli olarak dağıtılması ve bazı gelişmiş Siri entegrasyonlarının henüz tam anlamıyla kullanıma sunulmaması yatıyor.

Ayrıca pek çok kullanıcının cihazındaki hangi özelliklerin yapay zeka destekli olduğundan haberdar olmaması da kullanım oranlarını olumsuz etkiliyor.

Bu eksiklikler nedeniyle Apple Intelligence şu an için kullanıcılara yarım kalmış bir deneyim hissi veriyor.

RAKİPLERİN YAPAY ZEKA STRATEJİLERİ

Apple'ın aksine Google'ın Gemini ve Samsung'un Galaxy AI gibi yapay zeka hamleleri Android ekosisteminde çok daha agresif bir şekilde öne çıkarılıyor.

Bu şirketlerin sistem genelinde daha görünür bir yapay zeka deneyimi sunması, kullanıcıların ilgisini çekme konusunda daha başarılı.

Apple ise veri gizliliğini ön planda tutarak yapay zeka işlemlerinin büyük bir bölümünü doğrudan cihaz üzerinde çalıştırıyor.

Şirketin bu güvenli ancak kontrollü yaklaşımı gizlilik açısından artı puan toplasa da beklenen heyecan verici etkiyi yaratmakta yetersiz kalıyor.