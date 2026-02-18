Snapchat, Türkiye'de temsilci atadığını duyurdu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'de günlük erişimi bir milyonu aşan yabancı sosyal medya platformlarına yönelik temsilci bulundurma zorunluluğu kapsamında Snapchat de beklenen adımı attı.

Şirketin web sitesinden yapılan resmi açıklamaya göre, 5651 Sayılı Kanun'a uyum süreci çerçevesinde Selin Beceni, Türkiye temsilcisi olarak görevlendirildi.

TÜRKİYE'YE ÖZEL İÇERİK KALDIRMA FORMU AÇILDI

Snapchat, temsilci atamasının yanı sıra platformdaki paylaşımları kaldırtmak isteyen Türk kullanıcılar için özel bir başvuru sayfası yayınladı.

Vatandaşlar artık kanunun ilgili maddeleri kapsamındaki hukuki şikayetlerini ve içerik kaldırma taleplerini doğrudan bu form üzerinden yetkililere iletebilecek.

TEMSİLCİNİN GÖREVLERİ

Atanan yeni temsilci; resmi makamlardan gelecek tebligatların yerine getirilmesinden ve kullanıcıların yasal başvurularını cevaplamaktan sorumlu olacak.

Yakında meclise sunulması planlanan ve 15 yaşından küçük çocuklara sosyal medya yasağı getirecek yeni kanuna uyum çalışmaları da bu temsilcilik üzerinden yürütülecek.