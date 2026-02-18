Xiaomi 17 ve 17 Pro'nun Avrupa fiyatları sızdırıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonlar Xiaomi 17 ve Xiaomi 17 Ultra'nın Avrupa fiyatları, önceki sızıntıları doğrulayacak şekilde netleşti.

Fransa kaynaklı yeni bir rapora göre, her iki cihaz da bir önceki nesil modellerle aynı başlangıç fiyat etiketlerine sahip olacak.

XIAOMI 17 VE 17 ULTRA FİYATLARI

Sızdırılan bilgilere göre Xiaomi 17 modelinin 12 GB RAM ve 256 GB depolamalı versiyonu 999 euro, 512 GB sürümü ise 1.099 euro fiyatla satılacak.

Xiaomi 17 Ultra ise 16 GB RAM ve 512 GB depolama için 1.499 euro, 1 TB depolama için de 1.699 euro fiyat etiketiyle raflardaki yerini alacak.

Standart model siyah, cesur yeşil, buz mavisi ve alp pembesi renkleriyle kullanıcıların karşısına çıkacak.

Üst düzey donanıma sahip Ultra versiyonu ise sadece siyah, beyaz ve yıldızlı yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek.

AVRUPA VE ÇİN SÜRÜMLERİ ARASINDA BATARYA FARKI VAR

Küresel lansmanının 28 Şubat tarihinde gerçekleştirilmesi beklenen cihazlar, batarya kapasiteleri dışında Çin'de satılan modellerle tamamen aynı teknik özellikleri taşıyacak.

Avrupa pazarına sunulacak Xiaomi 17'de 6.330 mAh, Ultra modelinde ise 6.000 mAh kapasiteli daha küçük bataryalar tercih edilecek.