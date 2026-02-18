SpaceX, Pentagon'un özel projesine dahil oldu: Drone sürüleri üretecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Halka arz hazırlıkları yapan SpaceX, kısa süre önce bünyesine kattığı yapay zeka şirketi xAI ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nın özel projesine dahil oldu.

Bloomberg News'in haberine göre bu iki şirket, ocak ayında başlatılan ve çok az sayıda ismin kabul edildiği teknoloji yarışmasında boy gösteriyor.

Pentagon tarafından düzenlenen bu dev bütçeli yarışma, insan sesini dijital talimatlara çevirerek birden fazla insansız hava aracını aynı anda yönetebilen otonom sistemler geliştirmeyi amaçlıyor.

SpaceX ve xAI birleşmesinden doğan teknolojik güç, bu gelişmiş sürü teknolojisini ordunun kullanımına sunmak için zorlu rakipleriyle rekabet ediyor.

TARTIŞMALAR YENİDEN BAŞLADI

Elon Musk'ın geçmişte saldırı amaçlı otonom silahların yasaklanması için çağrıda bulunması, şirketinin bu askeri projeye katılımıyla birlikte etik tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

Diğer yandan ABD hükümeti, yaklaşan FIFA Dünya Kupası ve ülkenin 250. yıl kutlamaları öncesinde tehditkar insansız hava araçlarını etkisiz hale getirecek güvenli çözümler arıyor.

Savunma Bakanlığı, yeni stratejisiyle bürokrasiyi azaltmayı hedefliyor ve yerli insansız hava aracı üretimini artırarak operasyonel gücünü hızla genişletmek istiyor.

Bu hamle, geçtiğimiz yıl teknoloji devlerinin Pentagon'un yapay zeka kapasitesini artırmak için imzaladığı 200'er milyon dolarlık büyük sözleşmelerin hemen ardından geldi.