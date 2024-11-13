Apple, iOS 18.2 ile can sıkıcı video özelliğini düzeltti

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Apple, iOS 18 ile birlikte Fotoğraflar uygulamasında köklü değişiklikler yapmıştı. Ancak bu değişiklikler arasında en çok tepki çekenlerden biri video oynatma arayüzüydü.

Videolar, beyaz veya siyah kenarlıklarla gösteriliyor ve tam ekran moduna geçmek için ekstra bir dokunuş gerekiyordu.

Neyse ki Apple, kullanıcı geri bildirimlerini dikkate alarak iOS 18.2 güncellemesiyle bu değişikliği geri alıyor.

iOS 18.2 BETA SÜRÜMÜNDE TAM EKRAN VİDEO GERİ DÖNDÜ

iOS 18.2 beta sürümünde, Fotoğraflar uygulamasının video oynatıcısında önemli bir düzeltme yapıldı.

Videolar artık otomatik olarak tam ekran modunda oynatılıyor. Güncellenen video oynatıcısı yeni kaydırma çubuğunu ve oynatma kontrollerini koruyor, ancak videoların etrafındaki rahatsız edici kenarlıklar kaldırıldı.

Ekrana tek bir dokunuşla arayüz düğmelerini gizlemek veya göstermek mümkün.

iOS 18 ile gelen video oynatma değişikliği, birçok kullanıcı tarafından eleştirilmişti. Apple'ın bu değişikliği geri alması, kullanıcı deneyimini iyileştirme konusundaki hassasiyetini gösteriyor.

iOS 18.2 NE ZAMAN ÇIKACAK

Eski video oynatıcı düzenine geri dönmek isteyen kullanıcılar, biraz daha beklemek zorunda. Apple'ın kararlı iOS 18.2 güncellemesinin, aralık ayı başında yayınlanması bekleniyor.