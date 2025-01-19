Apple, iOS 18.3 Beta 3 sürümünü yayınladı: İşte yenilikler

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Apple, iOS 18.3'ün üçüncü beta sürümünü yayınladı. iOS 18.2'nin çıkarılmasından kısa bir süre sonra başlayan beta test süreci, 2025'in ilk büyük iOS güncellemesinin habercisi.

Yeni özellikler ve iyileştirmeler ile gelen iOS 18.3, iPhone kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmayı hedefliyor.

iOS 18.3'TEKİ YENİLİKLER

Robot süpürge desteği: Ev uygulaması, Roomba ve diğer HomeKit veya Matter uyumlu robot süpürgeleri destekleyecek.

Hesap makinesi işlemleri tekrarı: Hesap makinesi uygulamasında eşittir düğmesine basılı tutarak işlemleri tekrarlamak mümkün olacak.

Bildirim özetleri: Apple Intelligence bildirim özetlerinin doğruluğu ile ilgili şikayetlerin ardından özetlerin ne zaman kullanıldığı daha belirgin hale getirilecek ve Haberler ve Eğlence uygulamaları için özetler kapatılabilecek.

iOS 18.3 NE ZAMAN ÇIKACAK

iOS 18.3'ün ne zaman geniş çapta yayınlanacağı henüz belli değil. Ancak, Apple'ın genellikle mart veya nisan aylarında büyük iOS güncellemelerini yayınladığı göz önüne alındığında, iOS 18.3'ün de bu aylarda çıkması bekleniyor.