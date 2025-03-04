Apple, iOS 18.4 beta 2'yi yayınladı: İşte yenilikler

Haber Merkezi

Apple, iOS 18.4 beta 2 güncellemesiyle iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max modelleri için Görsel Zeka özelliğini kullanıma sundu.

Bu özellik, iPhone 16 serisinde büyük beğeni toplamıştı ve şimdi daha eski modellere de geliyor.

Kullanıcılar, Eylem Düğmesi aracılığıyla Görsel Zeka'yı aktif hale getirerek çevrelerindeki nesneler ve mekanlar hakkında anında bilgi edinebilecekler.

GÖRSEL ZEKA NEDİR VE NASIL ÇALIŞIR

Görsel Zeka, temel olarak kullanıcının kamerasını kullanarak çevresindeki dünyayı algılamasını ve anlamasını sağlayan bir yapay zeka özelliği.

iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max kullanıcıları, iOS 18.4 beta 2'yi yükledikten sonra Eylem Düğmesi'ne Görsel Zeka'yı atayarak bu özelliği kullanabilecekler.

Kamera açıldığında, kullanıcılar bir nesneye veya mekana odaklanarak anında bilgi alabilecekler.

iOS 18.4 BETA 2 NASIL YÜKLENİR

iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max kullanıcıları, Görsel Zeka'yı kullanmak için iOS 18.4 beta 2'yi yüklemeli. Beta programına kayıtlı olan kullanıcılar, Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümünden güncellemeyi indirebilirler.